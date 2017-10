Marathon van Chicago - Galen Rupp is eerste Amerikaanse winnaar sinds 2002

Galen Rupp heeft zondag de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur, 9 minuten en 20 seconden bleef de 31-jarige Amerikaan twee Kenianen voor. Abel Kirui, de winnaar van vorig jaar, werd in 2u09:48 tweede, Bernard Kipyego in 2u10:23 derde.

Galen Rupp, vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro goed voor brons, is de eerste Amerikaanse winnaar sinds 2002. Toen won Khalid Khannouchi, een tot Amerikaan genaturaliseerde Marokkaan. De laatste op Amerikaanse bodem geboren winnaar was Greg Meyer in 1982. Sinds de vierde zege van Khannouchi, als Amerikaan al winnaar in 2000 en als Marokkaan in 1997 en 1999, was de winst in Chicago één keer voor een Ethiopiër en liefst dertien keer voor een Keniaan.

Bij de vrouwen won de Ethiopische Tirunesh Dibaba zondag haar eerste marathon. De 32-jarige drievoudige olympische kampioene op de piste (5000 en 10.000 m in 2008, 10.000 m in 2012) legde de 42,195 kilometer af in 2u18:31, 1:51 sneller dan de Keniaanse Brigid Kosgei (2u20:22). De Amerikaanse Jordan Hasay (2u20:57) mocht als derde het podium op.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen finishte er één Belg in de top honderd. Karim Asrih werd in 2u31:23 65e, Helene Depoorter in 2u54:25 67e. .