Gaia viert 25-jarig bestaan met lancering documentaire

Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft zondag haar 25-jarig bestaan gevierd met een evenement in The Egg in Anderlecht. Meer dan 1.000 leden en sympathisanten konden er in avant-première (een deel van) de documentaire ‘De Stempel van Gaia’ bekijken.

Deze documentaire van de hand van Luckas Vander Taelen blikt terug op een kwarteeuw acties en campagnes, die België minder wreed, gevoeliger voor dierenleed en diervriendelijker moesten maken.

De zaal, gevuld met 1.300 sympathisanten en een handvol honden, barstte telkens los in applaus en geblaf wanneer een van de verwezenlijkingen van Gaia op het grote scherm werd geprojecteerd. Achteraf kregen Gaia-voortrekkers Michel Vandenbosch en Ann De Greef een staande ovatie.

Ook de drie dierenwelzijnsministers van ons land waren aanwezig: Vlaams minister Ben Weyts, Waals minister Carlo Di Antonio en Brussels staatssecretaris Bianca Debaets.

‘Een van de grote verdiensten van Gaia is dat ze de dierenwelzijnsproblematiek op de politieke agenda hebben gezet’, aldus Weyts. ‘Ik noem hen altijd een “kritische vriend”: ze zetten druk op de ketel maar samen hebben we ook veel verwezenlijkt. Zo zou het verbod op het onverdoofd slachten er nooit gekomen zijn zonder Gaia.’

Debaets toonde zich dankbaar voor het werk van Vandebosch en co. ‘De organisatie heeft de mentaliteit van de mensen tegenover dierenwelzijn gewijzigd.’ De staatssecretaris toonde zich verheugd over het verbod op kermispony’s dat in 2018 ingaat.