Van der Haar zet tenoren Van der Poel en Van Aert een ferme neus en gaat lopen met zege in GP Mario De Clercq

Lars van der Haar heeft zondagmiddag de GP Mario De Clercq gewonnen. De Nederlander haakte in de eerste helft van de wedstrijd zijn wagonnetje aan bij de twee tenoren Mathieu van der Poel en Wout van Aert, en profiteerde vervolgens van de onderlinge concurrentie tussen die twee om zelf een kloofje te slaan. Van der Haar hield in de slotrondes makkelijk stand en is meteen ook de eerste leider in de DVV Verzekeringen Trofee.

Wie legt Mathieu Van der Poel iets in de weg? Dat was wederom de grote vraag voor de openingsmanche van de DVV Verzekeringen Trofee in Ronse. Je zou voor minder: in de zes crossen waarin de Nederlandse kampioen aan de start verscheen, kwam hij ook telkens zes keer als winnaar over de streep. En toch moest de crossliefhebber niet vooraf al te zuchten bij een nieuwe onemanshow van Van der Poel. Op en rond de Hotond vond Wout van Aert een parcours op zijn lijf geschreven. Bovendien vindt de wereldkampioen met de cross meer van zijn beste veldritbenen terug. Dat beloofde.

Het was trouwens de Nederlander Lars van der Haar die meteen de trend zette en fel op kop ging sleuren. Tim Merlier volgde als tweede met in zijn spoor Daan Soete en Wout van Aert. Nederlands kampioen Mathieu van der Poel had zijn start ietwat gemist en reed op een negende plaats in de aanvang van de wedstrijd. Het viertal Daan Soete, Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout en Wout van Aert trokken de tweede ronde in op jacht naar de bonificatieseconden. Van der Poel was dan al opgeschoven en maakte deel uit van het groepje met van Aert.

Aanval van Aert

Michael Vanthourenhout pakte de 15 seconden voor Daan Soete en Lars van der Haar. De kopgroep dikte aan tot negen renners wanneer ook Laurens Sweeck, Kevin Pauwels, Corné van Kessel, Michael Boros en Toon Aerts voorin aansloten. Het sein dan voor Laurens Sweeck om er een lel op te geven. De kopgroep scheurde maar voor Wout van Aert ging het nog te traag. Halfkoers trok hij in de aanval met Mathieu van der Poel in zijn wiel. Toon Aerts volgde als derde achternagezeten door het trio Kevin Pauwels-Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout.

Wout van Aert bleef prikken uitdelen en Mathieu van der Poel moest op drie ronden van het einde een kloof laten vallen. Lars van der Haar repte zich naar de derde plaats met achter hem klitten Kevin Pauwels, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout samen. Van Aert temporiseerde even en dat was het sein voor Mathieu van der Poel om te gaan aanvallen. Wout van Aert moest diep gaan maar kon na een halve ronde, met Lars van der Haar in zijn wiel, alsnog weer voeling krijgen met de Nederlandse kampioen.

Van der Haar profiteert

En dan ging Lars van der Haar zijn kans. De Telenet-Fidea Lionsrenner trok de slotronde in met een voorsprong van 35 seconden op het vijftal Wout van Aert met Mathieu van der Poel, Toon Aerts, Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout. Lars van der Haar kwam niet meer in de problemen en mocht uitgebreid het zegegebaar maken. In de strijd voor de tweede plaats was Mathieu van der Poel de sterkste na een sprint met drie.