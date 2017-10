Sergi Bruguera nieuwe Davis Cup-kapitein van Spanje

Sergi Bruguera is aangesteld als nieuwe Davis Cup-kapitein van Spanje. Dat heeft de Spaanse tennisbond (RFET) zondag bekendgemaakt.

De 46-jarige Bruguera vervangt Conchita Martinez, die aan het hoofd stond van zowel de mannen- als vrouwenploeg en eind september op straat werd gezet. Anabel Medina neemt de leiding van het Fed Cup-team over.

Bruguera won in zijn carrière tweemaal Roland-Garros en veroverde op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta de zilveren medaille. Het duel in de eerste ronde tegen Groot-Brittannië volgend jaar in februari vormt het Davis Cup-debuut voor Bruguera.