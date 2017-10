Stevige hinder verwacht door sluiting Herrmann-Debrouxviaduct

De sluiting van het Herrmann-Debrouxviaduct zal maandag naar verwachting voor veel hinder zorgen rond Brussel. De verschillende overheden treffen daarom extra maatregelen.

De hinder is er in de eerste plaats voor wie vanuit de richting Namen naar Brussel komt. Op de E411 komt er één rijstrook voor auto’s tussen het Leonardkruispunt en Herrmann-Debroux. Ook versterkt het openbaar vervoer het aanbod van en naar Brussel. Die maatregelen werden zaterdag al afgesproken, meldt Brussel Mobiliteit zondag. Het viaduct blijft zeker tot donderdag afgesloten voor het verkeer.

Bedoeling is de hinder door de sluiting van het viaduct te verminderen. Er komen ook een aantal nieuwe wegmarkeringen en aanpassingen aan de weg. Daarnaast wordt pendelaars gevraagd te carpoolen en vroeger of later te vertrekken.

Voor het autoverkeer dat via de E411 Brussel wil binnen- of buitenrijden komen er dus enkele aanpassingen. Bij het binnenrijden van de stad wordt het verkeer over twee rijstroken geleid, vanaf het einde van de E411 tot net voor het Leonardkruispunt: één rijstrook voor bussen en taxi’s en één rijstrook voor auto’s. Deze rijstroken krijgen voorrang ter hoogte van de afrit naar de Waversesteenweg.

Bij het buitenrijden van de stad kunnen automobilisten het Hermann-Debrouxviaduct gebruiken van Delta tot Demey. Het traject van de Herman-Debrouxlaan naar het viaduct om naar de E411 te rijden krijgt eveneens twee rijstroken. Daarvoor wordt de middenberm ter hoogte van het ADEPS-sportcentrum verwijderd, en die werken zijn klaar tegen de avondspits van maandag.

De verkeersafwikkeling onder het Hermann-Debrouxviaduct wordt vereenvoudigd ter hoogte van het kruispunt van de Waversesteenweg met de Hermann-Debrouxlaan, om de verkeersstromen beter op te vangen.

Pendelaars kunnen maandag terecht op een nieuwe parking van 2.200 plaatsen aan het station van Louvain-La-Neuve. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden is de parking gratis. Vanuit Louvain-La-Neuve en Ottignies zullen twee bijkomende rechtstreekse treinen vertrekken naar Brussel-Schuman en Brussel-Luxemburg. En op de lijn Ottignies-Brussel behouden de treinen ook buiten de spitsuren een maximale capaciteit.

Ook de parkings van de stations van Genval, Rixensart en Terhulpen beschikken over vrije plaatsen. Vanaf die stations zijn er S-treinen naar het centrum van Brussel.

De TEC zal bijkomende bussen inzetten op hun Conforto en Confort bis-lijnen: de frequentie gaat van vier naar vijf bussen per uur. Bovendien worden er grotere bussen gebruikt.

De Lijn en MIVB nemen geen extra maatregelen. De Lijn wijst erop dat er een aanbod is van zes bussen per uur tussen Overijse en Herrmann-Debroux, en vier bussen per uur tussen Hoeilaart en Herrmann-Debroux. De MIVB heeft een rechtstreekse metroverbinding naar het stadscentrum vanaf metrostation Herrmann-Debroux.