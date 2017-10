Filipijnen leveren terreurverdachte uit aan VS

De gerechtelijke autoriteiten op de Filipijnen zijn de procedure gestart voor de uitlevering aan de Verenigde Staten van Russel Salic. Die wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld in het beramen van een reeks nieuwe aanslagen in New York.

Dat meldt de Filipijnse minister van Justitie Vitaliano Aguirre zondag.

De 37-jarige Salic en twee andere mannen die trouw zworen aan de terreurgroep Islamitische staat (IS) waren van plan vorig jaar ‘een nieuw 9/11’ aan te richten in New York, met bomaanslagen en schietpartijen. De mannen ontvouwden hun plannen aan een undercoveragent van de FBI die zich voordeed als IS-aanhanger. In de berichten die ze uitwisselden verwezen ze onder meer naar de aanslagen in Parijs en Brussel.

Russell Salic schreef geld over naar de VS om de aanslagen te financieren. Hij werd in april 2017 opgepakt op de Filipijnen en de VS vroegen onmiddellijk zijn uitlevering.

De Filipijnen willen nu alle stappen nemen om zijn uitlevering mogelijk te maken. ‘We moeten wel een procedure volgen. Dat hebben we al meermaals gedaan in het verleden’, benadrukte minister Vitaliano Aguirre. Volgens hem loopt er ook nog onderzoek naar Salic in zijn eigen land. Hij gaf geen details over dat lopende onderzoek.