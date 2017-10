Trump stelt verhuis Amerikaanse ambassade in Israël uit

De verhuis van de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem komt er nog steeds niet. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag gezegd.

De Amerikaanse ambassade moest volgens de Amerikaanse wetgeving eigenlijk al meer dan 20 jaar geleden verhuisd zijn naar Jeruzalem, maar presidenten hebben dat steeds verhinderd door de verplichting telkens met zes maanden uit te stellen om het vredesproces niet in gevaar te brengen. Hoewel Trump tijdens zijn verkiezingscampagne had beloofd de verhuis te realiseren, blijft hij die uitstellen.

Trump wil naar eigen zeggen het vredesproces alle kansen geven alvorens te denken aan de verhuis van de ambassade naar Jeruzalem. ‘We nemen een beslissing over de verhuis in de niet zo ver afgelegen toekomst’, zei hij zaterdagavond tijdens een tv-interview. ‘Als we vrede kunnen krijgen tussen de Palestijnen en Israël, dan denk ik dat we ook vrede krijgen in het Midden-Oosten.’

Tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 veroverde Israël het Arabische, oostelijke deel van Jeruzalem en annexeerde het daarna. De internationale gemeenschap erkent de stad niet als hoofdstad van Israël. De status van de stad dient uitgeklaard in vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Die willen in het oostelijke deel van Jeruzalem de hoofdstad van een onafhankelijke Palestijnse staat uitroepen.