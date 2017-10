Aan het koninklijk paleis in Jeddah, de tweede grootste stad van Saudi-Arabië, heeft een gewapende man zaterdag twee bewakers doodgeschoten. Drie andere bewakers raakten gewond. De koninklijke garde schoot de dader neer.

Dat meldt het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

De dader had het gemunt op het al-Shalampaleis in de Saudische kuststad Jeddah, aan de Rode Zee, en was gewapend met een kalasjnikov en drie granaten. Hij stapte zaterdag uit een wagen en opende het vuur op de bewakers van het paleis. Twee bewakers overleden en drie andere raakten gewond. De dader werd daarop neergeschoten.

Meer informatie over de identiteit van de dader en zijn motief is nog niet bekend. Radicale islamistische groepen als Al Qaida en Islamitische Staat (IS) hebben reeds aanslagen in het koninkrijk gepleegd. Doelwitten waren sjiitische moskeeën en de veiligheidstroepen.

Na het incident maande de Amerikaanse ambassade in Saudi-Arabië haar landgenoten aan voorzichtig te zijn.