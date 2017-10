Schulz wil niet wijken bij SPD

Martin Schulz wil ook na de felle verkiezingsnederlaag de leider blijven van Duitse sociaaldemocraten SPD. Dat heeft de voormalige voorzitter van het Europees Parlement gezegd aan Bild am Sonntag.

Schulz was de grote uitdager van bondskanselier Angela Merkel tijdens de federale verkiezingen van 24 september. Maar hij en de hele SPD kregen zware klappen.

Toch gooit hij de handdoek niet in de ring. Hij is ervan overtuigd dat hij het vertrouwen van de SPD-achterban kan terugwinnen. Ik zal opnieuw kandidaat-voorzitter zijn tijdens het partijcongres in december. Dat hangt niet samen met enige voorwaarde of de uitslagen van de staatsverkiezingen”, zei Schulz aan de krant. Op 15 oktober trekken kiezers in deelstaat Nedersaksen naar de stembus.

Als Schulz opnieuw wordt verkozen, wil hij van de SPD de grootste pro-Europese partij van Duitsland maken en zich niet te veel laten leiden door pragmatiek. “Ik ben van oordeel dat de hele SPD meer moed moet hebben om visie te tonen”, zei hij daarover.

SPD is na de verkiezingen nog steeds de tweede grootste partij van Duitsland maar heeft reeds te kennen gegeven geen coalitie te willen vormen met de CDU van Merkel.