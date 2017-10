Hamilton wint in Japan, nieuw drama voor Vettel

Lewis Hamilton heeft de GP van Japan gewonnen, Max Verstappen finishte als tweede. Nieuw drama was er bij Ferrari voor Sebastian Vettel die moest opgeven en de titel nu wel mag vergeten. Stoffel Vandoorne finishte veertiende.

In tegenstelling tot de voorbije dagen was het zonnig in de buurt van het Suzuka-circuit voor de start van de op vier na laatste race van het seizoen. Met het oog op het kampioenschap was het aan Ferrari en Sebastian Vettel om te winnen.

Met Lewis Hamilton op pole en Sebastian Vettel naast hem beloofde het een spannende start van de race te worden. Stoffel Vandoorne, die zich als elfde kwalificeerde en dus de bandensoort mocht kiezen, startte door de gridstraffen als negende. De Belg ging van start op een nieuwe set superzachte banden.

Bij de start verliep alles goed, met de Red Bulls die streden om de derde plaats. Stoffel Vandoorne had geen slechte start, maar bij het uitkomen van de tweede bocht werd hij naar de buitenkant gedwongen, waardoor hij op het gras terecht kwam en heel wat plaatsen verloor. Op hetzelfde moment verloor Carlos Sainz de controle over zijn Toro Rosso, waardoor hij moest opgeven tijdens zijn laatste race voor Toro Rosso.

Bij het ingaan van de haarspeldbocht ging Max Verstappen voorbij Sebastian Vettel. Even later bleek dat Sebastian Vettel opnieuw een probleem had met zijn krachtbron. Na twee races op rij opnieuw dus problemen voor Ferrari. Daarbij kwam ook nog dat Kimi Räikkönen achteraan het veld terecht kwam nadat hij in gevecht was met Nico Hülkenberg en breed moest in Spoon.

Door de crash van Carlos Sainz kwam de safety car even de baan op, maar ook daarna bleef het probleem op de wagen van Sebastian Vettel. Een opgave was onvermijdelijk. Daardoor lijkt het kampioenschap nu toch wel beslist.

Na de safety car pocedure en zes ronden ver in de race was het Lewis Hamilton aan de leiding, met Max Verstappen net buiten de DRS-zone. Op plaats drie reed Estéban Ocon. Daarna was het Ricciardo, Bottas en de andere Force India van Sergio Pérez. Räikkönen kwam ook opnieuw de top tien binnen. Door zijn slechte openingsronde kwam Stoffel Vandoorne als zestiende te liggen, met Fernando Alonso voor hem.

In ronde acht ging Marcus Ericsson van de baan, waardoor er even een virtuele safety car procedure werd afgewerkt. Tijdens die procedure besloot McLaren om Stoffel Vandoorne in de pits te halen om de zachte banden te monteren. Na de adempauze tijdens de virtuele safety car ging Daniel Ricciardo voorbij Estéban Ocon naar plaats drie. Ook Valtteri Bottas ging snel voorbij de Force India van de Fransman.

In ronde 14 ging Kimi Räikkönen voorbij Felipe Massa, waardoor de Fin als zevende reed en jacht maakte op beide Force India-bolides. Achteraan het veld probeerde Stoffel Vandoorne voorbij de Williams van Lance Stroll te geraken.

Tijdens de pitstops maakte Red Bull een goede beslissing om Max Verstappen wat vroeger binnen te halen, aangezien Kimi Räikkönen anders voor de Nederlander terecht kwam. De Fin stond immers op de zachte banden, waardoor een pitstop nog niet nodig was bij Ferrari. Max Verstappen kwam met een halve wagen voorsprong uit de pitstraat, waardoor het plan bij Red Bull net geslaagd was.

Na de pitstops van de rijders vooraan was het nog steeds Lewis Hamilton aan de leiding. Max Verstappen volgde op zo'n drie seconden, met daarna zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Daarna volgden de twee Finnen, Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen, die op een alternatieve strategie stonden aangezien ze op de zachte banden startten.

Stoffel Vandoorne reed nog steeds rond als zestiende, terwijl Fernando Alonso vanop plaats vijftien voorbij Lance Stroll probeerde te geraken. In ronde 36 besloot McLaren dan maar om Stoffel Vandoorne zijn tweede pitstop te laten maken, aangezien er geen plaatsverlies was voor de Belg.

In ronde 42 zagen we een opmerkelijk beeld. De DRS van Nico Hülkenberg bleef in de DRS-modus, waardoor hij minder grip had in de bochten. In verband met veiligheid moest de Renault de pits opzoeken, maar het bleek dat het tweede element van de achtervleugel los zat. Een opgave was het gevolg voor Hülkenberg. Zes ronden later was de race over voor Lance Stroll. Hij had een probleem met zijn rechter voorwiel en spinde in de S-bochten. Door deze twee opgaves klom Vandoorne op naar de veertiende plaats.

Na de virtuele safety car voor de crash van Lance Stroll werd het vooraan nog spannend. Max Verstappen maakte snel tijd goed op Lewis Hamilton, maar ook Valtteri Bottas deed hetzelfde bij Daniel Ricciardo. Met nog een ronde te gaan zat Max Verstappen binnen de seconde van Lewis Hamilton, maar de gedubbelde wagens gooiden roet in het eten voor Max Verstappen.

Lewis Hamilton haalde de finish als eerste en verstevigde zo opnieuw zijn voorsprong op Sebastian Vettel. Met deze overwinning kan Lewis Hamilton tijdens de volgende race in Amerika al kampioen worden. Beide Red Bulls mochten mee op het podium, met Verstappen op plaats twee en Ricciardo op drie.

1. L. Hamilton Mercedes 1:27:31.193

2. M. Verstappen Red Bull +1.211

3. D. Ricciardo Red Bull +9.679 +8.468

4. V. Bottas Mercedes +10.580 +0.901

5. K. Raikkonen Ferrari +32.622 +22.042

6. E. Ocon Force India +1:07.788 +35.166

7. S. Perez Force India +1:11.424 +3.636

8. K. Magnussen Haas +1:28.953 +17.529

9. R. Grosjean Haas +1:29.883 +0.930

10. F. Massa Williams +1 ronde

11. F. Alonso McLaren +1 ronde

12. J. Palmer Renault +1 ronde

13. P. Gasly Toro Rosso +1 ronde

14. S. Vandoorne McLaren +1 ronde

15. P. Wehrlein Sauber +2 ronden

Opgaves:

16. L. Stroll Williams +8 ronden

17. N. Hulkenberg Renault +13 ronden

18. M. Ericsson Sauber +46 ronden

19. S. Vettel Ferrari +49 ronden

20. C. Sainz Jr. Toro Rosso +53 ronden

