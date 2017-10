Orkaan Nate bereikt Amerikaanse kust

Orkaan Nate heeft zaterdagavond omstreeks 20 uur plaatselijke tijd de Verenigde Staten bereikt. De orkaan van categorie 1 ging aan land aan de monding van de Mississippi, in de zuidelijke staat Louisiana.

Dat meldt het Nationaal Orkaancentrum (NHC). De snel bewegende storm van categorie 1 raast richting New Orleans met windsnelheden die oplopen tot 145 km/uur.

Het is al de derde orkaan in zes weken die de VS teistert.

Nate richtte de voorbije dagen al stevige vernielingen aan in Latijns-Amerika. Daarbij kwamen meer dan 20 mensen om het leven.