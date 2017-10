Hazard wilde Vertonghen kapiteinsband geven, De Bruyne spreekt over “het slechtste veld” waar hij ooit op speelde

Opvallende geste voor de wedstrijd in Sarajevo. Kapitein Eden Hazard bood jubilaris Jan Vertonghen – met 96 interlands haalde hij recordinternational Jan Ceulemans bij – de aanvoerdersband aan. Die bedankte echter vriendelijk voor de eer.

“Het was heel vriendelijk van Eden en het siert hem dat hij dat gebaar stelde”, zei Vertonghen. “Ik heb hem er ook voor bedankt”, zei Vertonghen. “Maar ik ben een speler van het team en Eden is onze aanvoerder, dus ik heb niet de ambitie de band te vragen. Ik heb zelfs gelezen dat ik gevraagd zou hebben om dinsdag met een shirt met nummer 97 te spelen. Daar klopt ook niks van. Het zijn fabeltjes. Ik wil gewoon mijn wedstrijden spelen zoals de vorige 95 keer.”

Toch zal de wedstrijd in Bosnië Vertonghen om enkele andere redenen bijblijven. Hij ging in de fout bij de 2-1 en scoorde zelf de 2-3. “Het was een wedstrijd met veel verschillende emoties die me om verschillende redenen zal bijblijven. Mijn fout bij de tegengoal was een verkeerde inschatting. Ik twijfelde wat ik zou doen, naar voren koppen of naar achter, controleren. Ik besef dat het er ongelukkig uitzag en het leidde nog tot een goal ook. Daarna probeerde ik zo snel mogelijk weer in de wedstrijd te komen door in het spel betrokken te raken. Toen ik scoorde schaamde ik me nog zo voor mijn fout dat ik niet durfde juichen.”

Foto: Photo News

De drie tegengoals zijn niet van die aard om defensieve problemen af te kondigen bij de Duivels, meent Vertonghen. “Mijn tegengoal was een individuele fout. De derde was een corner waarbij de dekking niet naar behoren gebeurde. En bij de eerste wordt een man vergeten aan de tweede paal. Ik heb niet het gevoel dat ik defensieve zorgen heb.”

Vertonghen kan nu vooruit blikken naar zijn 97ste interland, dinsdag, waarin hij Jan Ceulemans definitief zal voorbijsteken als record-Rode Duivel. “Ik hoop dat het niet te veel om het record gaat, maar vooral om de viering van de kwalificatie. Want sinds de kwalificatie hebben we nog niet thuis gespeeld. We willen er een feest van maken. Natuurlijk zal het voor mij iets bijzonders zijn. Ik ga ervan genieten maar ik laat het vooral op me afkomen.”

Foto: Photo News

Batshuayi: “Iedereen weet dat we vier topspitsen hebben”

Kan België scoren zonder Romelu Lukaku? Het was een van de subplots van Bosnië-België. Zoals verwacht koos bondscoach Roberto Martinez Chelsea-spits Michy Batshuyai boven Wolfsburg-huurling Divock Origi. En ook al was Batshuayi niet gelukkig in al zijn acties, hij scoorde toch opnieuw zijn doelpuntje.

“Het was nog maar mijn tweede plaats in de basis bij Martinez”, blikte Batshuayi terug. “Het was belangrijk mijn efficiëntie te tonen en te scoren en dat is gelukt. Iedereen weet dat er behalve Romelu Lukaku nog drie topspitsen zijn. We zijn alle vier goed en sterk, alleen is het jammer dat we niet allemaal onze kans krijgen.”

Foto: Photo News

De Bruyne: “Veld was gevaarlijk”

“Het slechtste veld waar we ooit op gespeeld hebben.” Dat was de opmerking van onder meer Kevin De Bruyne, Youri Tielemans en Michy Batshuayi. “Ik heb al vaak op droge velden gespeeld, maar nog nooit in zo’n modderpoel”, zei TIelemans. “Het was gevaarlijk”, zei Kevin De Bruyne. “We wisten het al van vrijdag toen we erop getraind hadden.” Ook Batshuayi vond het veld gevaarlijk maar nam de risico’s. “Ik heb me honderd procent gegeven in de duels. Het kon niet anders.”

De enige Duivel die zich gisteren wel amuseerde op het terrein was Eden Hazard. “Zo’n veld is gemaakt voor kleinere spelers als ik. Ik had het veel makkelijker mijn evenwicht te houden dan de groten.”