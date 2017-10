Aan de kledingzaak Artex Fashion in Lichtervelde is zaterdagmiddag een oliebollenkraam ontploft. De vlammen sloegen over naar de zaak, maar als bij wonder raakte niemand zwaargewond.

In de bekende kledingzaak in de Stegelstraat was zaterdag net de ‘Family Fashion Day’ aan de gang. Bij aankoop in de winkel konden de klanten oliebollen verkrijgen. Net na de middag ontplofte het kraam toen een medewerker gasflessen aan het verwisselen was. De twee medewerkers van het oliebollenkraam konden nog op tijd vluchten. Een dame werd verzorgd voor lichte brandwonden.

De vlam sloeg over naar het dak van het gebouw, waardoor de belettering van de zaak beschadigd werd. Ook de ramen van de voorgevel zijn ingedeukt. De brandweer was snel ter plaatse en kon zo erger voorkomen.

Zaakvoerder Birgen Roels zag de ontploffing gebeuren. ‘Gelukkig zijn er geen zware gewonden, want het was een serieuze knal’, zegt Roels. ‘Binnen in de zaak is er ook geen schade, dus de winkel zal open blijven. Zo valt onze opendeurdag toch niet helemaal in het water.’