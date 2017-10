Martinez over status Rode Duivels: “Geen favoriet op het WK, maar we mogen wel dromen”

In de Britse krant The Sun behield bondscoach Roberto Martinez andermaal zijn nuchterheid. Hij beklemtoonde nogmaals dat hij de Rode Duivels niet bij de favorieten rekent voor het komende WK in Rusland. Maar er volgt een maar. “Je moet altijd starten met een droom”, zegt Martinez. “Hoe je er komt, is een zaak van realistisch zijn en het dag per dag bekijken, maar je moet natuurlijk wel een visie hebben.”

Volgens Martinez zien de mensen vooral andere landen die al eens een WK wonnen als favoriet. “We weten dat we een zeer goed en stijlvol team zijn, maar toch moeten we nog een winnaarsmentaliteit kweken om zo een manier te vinden om te winnen als we tegenstand ondervinden.” Al geeft Martinez ook ootmoedig toe dat de ploeg moet leren omgaan met de druk die er van onder anderen de Belgische fans komt. “Er is druk, maar dat is ook het mooie van het project.”

Gevraagd naar het succes van de Belgen in het voetbal, heeft Martinez een aantal verklaringen klaar. “Belgische spelers spreken twee of drie talen, misschien wel meer. Als ze naar het buitenland trekken, vinden ze het nauwelijks moeilijk om zich aan te passen in de kleedkamer. Het andere is de standaard in het opleidingsprogramma van de scholen naar de clubs in de Pro League. In België krijg je de kans om op 18, 19 jaar te spelen bij de eerste ploeg van de grote clubs in een sterke competitie.”

Voor Martinez was het wel aanpassen bij de overgang van een Premier League-club met soms meerdere wedstrijden in een week tijd, naar een landenteam waarbij hij weinig tijd bij zijn spelers doorbrengt. Daar had hij het ook moeilijk mee. “Ik heb nu meer tijd en dat is een aspect waar ik wat moeilijker mee kan omgaan. Het contact nu met de spelers in vergelijking met het clubvoetbal is het moeilijkst”, vertelt hij. “Maar het heeft me ook de kans gegeven om naar de roots te gaan van waar de spelers komen. Ik wil die Belgische voetbalcultuur ademen en zeker zijn dat er een opvolgingstrategie is voor deze gouden generatie”, besluit hij.

Lovende woorden voor De Bruyne en Lukaku

In datzelfde interview had Martinez ook lovende woorden over voor twee van zijn sterspelers Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Met Lukaku heeft Martinez in het verleden nog samengewerkt bij Everton. “Ik heb een verschil in maturiteit gezien bij Romelu sinds hij naar Man United verhuisde. Hij is nog steeds zeer jong, maar hij gaat goed om de verwachtingen en wat Manchester United ook op hem legt. Hij is een van die spelers die hemzelf kleine doelen oplegt en je kan zien dat hij op goede weg is. Voor ons is het belangrijk dat we dat de hele competitie zien.”

Martinez strooide bovendien met een enorm compliment naar Kevin De Bruyne. Hij bombardeerde hem prompt tot een van de beste middenvelders in het Europese voetbal. “Als je zijn prestaties analyseert, dan zul je het heel moeilijk hebben om een betere middenvelder in het Europese voetbal te vinden. Als je kijkt naar de wedstrijdtabel van Manchester City, dan is het eerste waar ik aan denk: “Kevin zal daarin bepalend zijn’, en dat is voor de elite weggelegd.”