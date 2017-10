Gentse uitgaansbuurt gaat ‘op slot’

De vijs wordt verder aangedraaid in de Overpoort, de Gentse uitgaansbuurt voor studenten. De politie kondigt voor volgende week een grote controleactie aan: de straat wordt hermetisch afgesloten en iedereen moet langs één ingang binnen. Zo kan de politie iedereen controleren.

‘Plas in een toilet. Laat verkeersborden staan. Neem je glas niet mee op straat. Breng geen flessen drank mee naar de Overpoort.’ De Gentse politie lanceerde vrijdag een opvallende oproep naar de Gentse studenten.

Sinds de start van het academiejaar, vorige week, draait de uitgaansbuurt weer op volle toeren. Maar ook de politie is in gang geschoten. En het is menens. Voor komende week wordt een grootschalige veiligheidsactie aangekondigd. Daarbij zal de Overpoortstraat uitzonderlijk worden afgesloten door de politie en een ‘ingang’ krijgen.



Uitzonderlijk



‘Er zal maar één ingang tot de Overpoort zijn. Zo kan iedereen die de buurt binnengaat, worden gecontroleerd’, zegt de politie in een persbericht. ‘Volgende week staat zo’n actie gepland. We vragen aan alle studenten om hun bereidwillige medewerking.’

De populaire uitgaansbuurt wordt wel vaker afgesloten op donderdagavond, wanneer het er over de koppen lopen is. Maar dat is vooral om verkeer tegen te houden en ongevallen te vermijden. Dat alle bezoekers worden gecontroleerd, is uitzonderlijk.

‘Verkeerde bedoelingen’



Met deze zware controle richt de politie zich op ‘potentiële criminelen en personen met verkeerde bedoelingen’. ‘Die willen we zo veel mogelijk uit de Overpoort weg houden. Onze studenten moeten veilig kunnen feesten.’



De actie is geen geïsoleerde zet. De politie is al jaren bezig haar greep op de uitgaansbuurt te verstrengen. Eind 2015 werden aan de gevels van enkele cafés veiligheidscamera’s gehangen. Die worden op drukke avonden live bekeken door de politie. Bij vechtpartijen of diefstallen worden de beelden ook gebruikt.



Decadance



En dan zijn er nog de routinecontroles. Afgelopen week hebben agenten al 62 wildplassers bekeurd met een GAS-boete van 120 euro. Vier anderen kregen een GAS van 60 euro omdat ze met een glas op straat stonden. Dat is in de Overpoort verboden van 20 uur tot 7 uur ’s ochtends. In de ruimere buurt werden acht processen-verbaal opgesteld voor nachtlawaai van fuivende kot­studenten.



Een bevel van burgemeester Daniël Termont (SP.A) om de Decadance in de Overpoort tien weken lang te sluiten wegens drugsfeiten, veroorzakte afgelopen week nog ophef. De boodschap is duidelijk: feest zoveel u wil, maar gedraag u, studenten en ‘Overpoorters’.