Hoofd en benen van verdwenen Zweedse journaliste gevonden

De Deense politie heeft het hoofd en de benen gevonden van de Zweedse journaliste Kim Wall. De verslaggeefster is voor het laatst levend gezien in augustus, aan boord van een Deense amateur-duikboot.

Duikers hebben vrijdag in de Baai van Koge een hoofd, benen en kledij gevonden. Dat heeft Jens Moller Jensen van de politie van Kopenhagen zaterdag bekendgemaakt. Aan de hand van de tanden werd vastgesteld dat het wel degelijk om Wall ging. De armen van haar lichaam zijn nog steeds niet gevonden.

De eigenaar van de duikboot, Peter Madsen, vertoeft nog steeds in voorlopige hechtenis op verdenking van moord en lijkschennis.

De dertigjarige Wall was voor het laatst gezien op 10 augustus op de duikboot van Madsen, toen die de haven van de Deense hoofdstad verliet.

Madsen ontkent de vrouw, die hem was komen interviewen, te hebben gedood. Haar dood was een ongeval want ze had het zwaar luik van de onderzeeër op haar hoofd gekregen. Hij voegde eraan toe haar lijk in het water te hebben gedumpt, en ontkent haar lichaam te hebben versneden.

In haar onderlichaam en de borststreek - de romp was op 21 augustus al gevonden op zee - zijn volgens het parket messteken aangetroffen.