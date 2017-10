Drie mannen in staat van beschuldiging gesteld voor maken gasbom

De Franse Justitie heeft drie mannen in staat van beschuldiging gesteld in het terreuronderzoek naar aanleiding van de recente vondst van een zelfgemaakte bom in het zestiende arrondissement van Parijs.

Dat is zaterdag uit gerechtelijke bron vernomen.

Het gaat om mannen van 28 tot 30 jaar oud, van wie twee als geradicaliseerd geficheerd staan. Volgens Franse media gaat het om Amine A., zijn neef Sami B. en Aymen B.

Zij zijn vrijdagavond in staat van beschuldiging gesteld voor ‘poging tot moord in groepsverband in relatie met een terreuronderneming’ en in voorlopige hechtenis geplaatst.

In de vroege ochtend van 30 september zijn aan en in een appartementsgebouw in Parijs vier gasflessen met een ontstekingsmechanisme gevonden. De Franse autoriteiten stelden een antiterreuronderzoek in, zes mensen werden maandag en woensdag opgepakt. Drie kwamen weer op vrije voeten.

Waarom het appartementsgebouw een doelwit was, blijft in het ongewisse.