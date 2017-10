David Goffin knokt zich voorbij Argentijn naar nieuwe finale

David Goffin heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio.

Goffin (ATP 11), het vierde reekshoofd, versloeg in de halve finales de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 29), het achtste reekshoofd, in 7-6 (7/3), 7-6 (8/6). De partij duurde twee uur en drie minuten.

Diego Schwartzman. Foto: AFP

In de finale van Tokyo (hard/1.563.795 dollar) wacht de winnaar van het duel tussen de Kroaat Marin Cilic (ATP 5) en de Fransman Adrian Mannarino (ATP 31). Cilic vormt in Tokio het eerste reekshoofd.

Goffin, die vorige week de titel pakte in het Chinese Shenzhen, is de enige Belgische deelnemer aan het Rakuten Japan Open Tennis Championships. Ook vorig jaar haalde hij er de finale. Daarin verloor Goffin nipt van de Australiër Nick Kyrgios.

De Luikenaar mikt in Japan op zijn vierde ATP-titel, na die in Shenzhen de tweede in enkele dagen. In 2014 schreef Goffin al de toernooien in Metz en Kiztbühel op zijn naam.