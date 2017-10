Nate is uitgegroeid tot orkaan

Het zuidoosten van de Verenigde Staten zet zich schrap voor de komst van tropische storm Nate. Die zal dit weekend aan land komen als een orkaan van categorie 1.

Het nationaal orkaancentrum heeft daarom het orkaanalarm afgekondigd voor New Orleans, meldt CNN vrijdag. Het is al de derde orkaan in zes weken die over de Amerikaanse kusten zal razen.

Het alarm geldt voor de regio rond New Orleans, in de staat Louisiana, en meer oostelijk tot aan de grens met Alabama en Florida.

De doortocht van Nate heeft in Nicaragua, Honduras en Costa Rica tot zware overstromingen geleid die al aan minstens 21 mensen het leven hebben gekost.