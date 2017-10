Politieagenten stelen identiteit van burgers om online te gokken

De Kansspelcommissie is een onderzoek begonnen naar zo’n dertig agenten van de Antwerpse politie, omdat die tijdens hun werkuren actief zouden geweest zijn op gokwebsites. Dat is verboden.

Het gokschandaal bij de Antwerpse politie kwam aan het licht in de nasleep van het onderzoek naar een groep politieagenten uit afdeling City die verdacht worden van geweldpleging, diefstal en afpersing tegen illegalen in Antwerpen-Noord en Borgerhout.

Een van de betrokken politieagenten, die het korps inmiddels heeft verlaten, bleek geregeld betalingen te doen aan online casino’s. Dat riep vragen op, omdat politiemensen geen toegang mogen krijgen tot dergelijke gokwebsites.

‘De erkende casino’s en kansspelinrichtingen werken met een lijst van personen die uitgesloten worden van deelname aan kansspelen’, zegt Marjolein De Paepe van de Kansspelcommissie. ‘Een aantal beroepsgroepen komt automatisch op de lijst, omdat ze niet in casino’s mogen komen of omdat ze niet mogen deelnemen aan online weddenschappen of kansspelen. Het gaat om notarissen, gerechtsdeurwaarders, magistraten en politiemensen.’

Uit het onderzoek bleek bovendien dat de politieman tijdens de werkuren via het computernetwerk van de Antwerpse politie naar gokwebsites had gesurft. Hij zou zich op gokwebsites hebben geregistreerd onder een andere naam. Hij zou daarvoor gebruikgemaakt hebben van de rijksregisternummers van burgers, die hij opzocht in de politiedatabank.

Tientallen accounts

De korpsleiding van de Antwerpse politie ­besloot om de zaak te melden aan de Kansspelcommissie, die een onderzoek begon. Daarbij kwam aan het licht dat de politieman niet de enige was die tijdens de werkuren naar gokwebsites surfte. Er bleken vanop het politienetwerk tientallen accounts op gokwebsites te zijn aangemaakt.

Bij de Antwerpse politie bevestigt men dat er aanwijzingen zijn dat enkele ‘tientallen agenten’ vanaf het politienetwerk online gokwebsites hebben bezocht. ‘We nemen dit zeer ernstig’, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. ‘In afwachting van de resultaten van het onderzoek van de Kansspelcommissie zullen we een interne integriteitscampagne rond gokken opstarten.’

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt dat hij als tuchtoverheid niet ­inhoudelijk kan ingaan op de affaire. Hij ­vertrouwt op het lopende onderzoek.