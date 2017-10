Bingham wipt nu ook Selby op European Masters snooker

Nadat Luca Brecel (WS 12) in de achtste finale met 4-2 zijn meerdere moest erkennen in de Engelsman Stuart Bingham (WS 11), heeft de wereldkampioen van 2015 nu ook Mark Selby, de nummer éen van de wereld, met 4-2 aan de kant gezet op het European Masters snookertoernooi (365.000 pond), dat plaatsvindt in de Soeverein in Lommel.

De 41-jarige Bingham nam een 3-1 voorsprong na breaks van 65, 83 en 113. Selby, de regerende wereldkampioen, kon nog milderen tot 3-2 waarna Bingham met een 65 break zijn plaats voor de halve finale veilig stelde. In die halve finale neemt hij het op tegen de Chinees Zhou Yuelong (WS 30), die op indrukkende manier de Schot Anthony McGill (WS 16) een 4-0 nederlaag aansmeerde. Zo potte Yuelong breaks weg van 138 en 136. De Engelsman Judd Trump (WS 4), de regerende kampioen, had alle zeven de frames nodig om de Noord-Ier Mark Allen (WS 9) met het kleinste verschil te verslaan. Trump neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Chinees Cao Yupeng (WS 77), die de Welshman Mark Williams (WS 18) met 4-2 het nakijken gaf.

Uitslagen kwartfinales European Masters, Lommel

Judd Trump (Eng/4)- Mark Allen (NIe/9)4-3

58(58)/26 - 88(88)/0 - 65/26 - 0/102(102) - 48/79(76) - 44/55 - 71(70)/6.

Cao Yupeng (Chi/77)- Mark Williams (Wal/18)4-2

16/75(75) - 73(73)/30 - 76(76)/5 - 0/132(102) - 51/14 - 70/46.

Stuart Bingham (Eng/11)- Mark Selby (Eng/1)4-2

66(65)/0 - 0/108(61) - 92(83)/0 - 127(113)/0 - 28/71 - 77(65)/16.

Zhou Yuelong (Chi/30)- Anthony McGill (Sch/16)4-0

76/42 - 58/56(53) - 138(138)/0 - 136(136)/0.

Samenstelling halve finales European Masters, Lommel:

Judd Trump (Eng/4)- Cao Yupeng (Chi/77)

Stuart Bingham (Eng/11)- Zhou Yuelong (Chi/30)