Macron blijft achter uithaal naar werklozen staan

Toen de Franse president enkele werklozen woensdag ‘keetschoppers’ had genoemd, veroorzaakte dat een afkeurende golf van verontwaardiging. Maar enkele dagen later blijft Emmanuel Macron achter zijn uithaal staan.

Emmanuel Macron was afgelopen woensdag te gast in het Franse departement Corrèze. De voorzitter van de regio Nouvelle Aquitaine wou Macron daar onder meer uitleggen hoeveel moeite een lokale gieterij had om werkvolk te vinden. De president argumenteerde dat ontslagen werknemers van een nabijgelegen autofabriek, wiens protest Macrons vakantie hadden verstoord, ‘in plaats van keet te schoppen’ dan maar in de gieterij moesten komen werken.

Verwijten om ‘de zoveelste niet-presidentiële uitspraak’ vlogen Macron om de oren. ‘Macron positioneert zich steeds meer als president van de rijken’, klonk het uit vele hoeken. Opmerkelijk: ook Dominique Strauss-Kahn, vaak de ‘spirituele politieke vader’ van de huidige president genoemd, deed een poging om Macron op zijn plaats te zetten.

Toch toonde Macron vrijdag nog steeds geen berouw. Volgens de 39-jarige voormalige bankier zou de media bovendien beter berichten over ‘de echte problemen’ van het land. ‘Deze berichtgeving leidt de aandacht af van de échte reden van mijn bezoek: de hervorming van beroepsopleidingen en de werkloosheidsverzekering.’

Eén van Macrons medewerkers voegde nog toe dat de president wel degelijk achter de inhoud van zijn opmerking van woensdag bleef staan. Maar ’in een meer formele context’ had de president wellicht andere woorden gekozen.