‘Onnodige paniek over exotische wespensoort’

Na de vondst van een Aziatische hoornaar in Wevelgem krijgen imkers verschillende meldingen dat onschadelijke Europese hoornaars dood gemept worden. Dat meldt Natuurpunt die de ‘onnodige paniek’ betreurt.

De eerste Aziatische hoornaar in Vlaanderen werd in mei waargenomen in een bijenkast in Oudenaarde. De imkers werden toen opgeroepen om alert te zijn. In tegenstelling tot inheemse wespensoorten, vangt de Aziatische hoornaar honingbijen aan de

ingang van een kast. De vondst in Wevelgem was de tweede in Vlaanderen van de soort, die op de Europese lijst van te bestrijden exoten staat. Om de verspreiding tegen te gaan of in te dammen, moeten de nesten verdelgd worden.

Afgelopen week berichtten verschillende media over de Aziatische hoornaar die in Vlaanderen opduikt. ‘Er brak heel wat onnodige paniek los over de exotische wespensoort’, zegt Jens D’Haeseleer van Natuurpunt. ‘Bij ons en bij tal van imkerorganisaties liepen heel wat meldingen binnen van doodgemepte Europese hoornaars. Zonde, want die dieren zijn erg nuttig en onschadelijk. De Europese hoornaar blijft in tegenstelling tot gewone wespen doorgaans uit de buurt van mensen en heeft het voornamelijk gemunt op andere wespen en vliegen. In die zin is het een bondgenoot voor wie een zomerse barbecue organiseert.’

De Aziatische hoornaar mag ook niet verward worden met de Aziatische reuzenhoornaar, die nog niet in Europa werd waargenomen. Die komt enkel voor in het Verre Oosten en wordt tot 55 mm lang.