‘Uitvinder’ like-button verwijdert Facebook van zijn iPhone

Justin Rosenstein, de man die de wereld in 2007 de like-button op Facebook schonk, heeft de Facebook-app van zijn iPhone verwijderd. Rosenstein vreest de psychologische effecten van apps op mensen.

Tien jaar geleden bedacht Rosenstein de like-button, een functie waarmee gebruikers van Facebook met één muisklik hun waardering voor een bericht op de sociale netwerksite konden uiten.

Inmiddels heeft Rosenstein zijn eigen gebruik van sociale media en andere verslavende technologieën fors aan banden gelegd. Terwijl hij zijn account op Snapchat verwijderde, legde hij zichzelf ook beperkingen op rond het gebruik van Facebook op zijn laptop.

Hij kocht zelfs een nieuwe iPhone en liet een systeem installeren dat hem belette om nieuwe apps te downloaden.

‘Iedereen is afgeleid. Altijd’

Volgens Rosenstein zijn Facebook-likes kleine dosissen pseudo-plezier, die hol, verleidelijk en verslavend zijn. Hij maakt zich dan ook zorgen over de psychologische toestand van mensen die voortdurend met hun smartphone in de weer zijn.

‘Het is uitzonderlijk dat mensen iets ontwikkelen met de beste bedoelingen die uiteindelijk zo’n onbedoelde en negatieve neveneffecten hebben’, aldus Rosenstein in The Guardian. ‘Wat ooit begon als een succesverhaal, kan leiden tot een situatie waarin mensen voortdurend afgeleid worden.’

Rosenstein vindt het belangrijk om over de problematiek te praten omdat hij wellicht behoort tot de laatste generatie die zich zal kunnen herinneren hoe het leven zonder smartphone was.

Ook een andere collega van Rosenstein die betrokken was bij de ontwikkeling van de like-button zegt in The Guardian dat ze het gehad heeft met Facebook-likes en andere verslavende feedbacklussen.