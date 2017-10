Selfieverbod in Russisch leger

Russische militairen riskeren binnenkort vervolging als ze een selfie van zichzelf en hun wapenbroeders posten op het internet. Dat schrijft The Independent.

Volgens de krant heeft een Russische leger een wet klaar die militair personeel verbiedt om selfies te posten. Op die manier wil het leger voorkomen dat de locaties van militaire operaties uitlekken.

In het verleden konden journalisten met behulp van de locatiegegevens van een selfie onder meer bewijzen dat er wel degelijk Russische militairen in Oekraïne of Syrië waren.

Het Amerikaanse magazine Vice kon in 2005 aan de hand van de foto’s van één militair bewijzen dat er wel degelijk Russische inmenging in Oekraïne was.

Eén jaar eerder kwam de BBC een tweet van een militair op het spoor met daarin een foto van Grad-raketten die op weg waren naar Oekraïne.

Another day,another #Russia's soldier bragging abt attacking #Ukraine. Mikhail Chugunov wrote "With Grads to Ukraine" pic.twitter.com/DKWyGIubXu — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) 28 juli 2014

Het verbod gaat wellicht in januari volgend jaar in.