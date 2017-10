Spaanse regering excuseert zich voor politiegeweld

De Spaanse regering heeft zich verontschuldigd voor het politiegeweld tijdens het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum.

‘Als ik de beelden zie en bovendien weet dat mensen zijn geslagen, geduwd en één persoon in het ziekenhuis is beland, kan ik niet anders dan spijt hebben en namens de agenten die tussenbeide kwamen excuses aanbieden’’, zei Enric Millo, de vertegenwoordiger van de Spaanse regering in Catalonië, in een televisie-interview.

Foto: REUTERS

Het is de eerste keer dat iemand van de Spaanse regering spijt betuigt over het ingrijpen van agenten. Het kan geïnterpreteerd worden als een uitgestoken hand van Madrid naar de Catalaanse regering.

Millo had zondag het politie-optreden nog omschreven als ‘professioneel’. ‘De Guardia Civil heeft vandaag enkel gehandeld om de wet te respecteren. We waren verplicht om te doen wat we niet hadden willen doen’, aldus Millo zondag.

De Spaanse politie probeerde zondag het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië te verhinderen door stembussen in beslag te nemen en stembureaus te sluiten. Dat verliep echter niet zonder slag of stoot.

Volgens de Catalaanse regering raakten 893 mensen gewond door het hardhandige ingrijpen van de Spaanse politie.