Terreur zorg nummer één van de Vlaming

Terreur is na de aanslagen van Brussel omhoog gesprongen in de rangorde van maatschappelijke problemen waar de Vlaming belang aan hecht.

Elk jaar meet de Vlaamse administratie de temperatuur van Vlaanderen op alle mogelijke domeinen, de zogenaamde Vrind-statistieken. En elk jaar blijkt dat de Vlamingen erg tevreden zijn met hun leven, en ook elk jaar wat langer leven.

Maar of ze die levenskwaliteit gaan kunnen behouden, daar zijn de Vlamingen veel minder zeker van. Zelfs al gaat het economisch wat beter, dan nog vrezen de Vlamingen dat de inkomensverschillen groter gaan worden en de volgende generatie een stap terug zullen moeten zetten.

Sinds de aanslagen van de voorbije jaren is daar ook de angst voor terreur bijgekomen. Terrorisme stond in 2015 nog op plaats 11 van de Vlaamse zorgen. Maar een jaar later bleek de terreur ook in Brussel toe te slaan en klom het onderwerp abrupt naar plaats één. Terreur verstoot zo de zorgen over de immigratie van plaats één.

Immigratie

Immigratie staat nog altijd op plaats twee van de Vlaamse zorgen. Nochtans is de houding tegenover vreemdelingen en immigratie stilaan positiever dan ze was. Intolerantie neemt wel toe met de leeftijd en neemt af naarmate men hoger opgeleid is. Inwoners van grootsteden zijn het meest tolerant.

Armoede raakt wel geconcentreerd bij bevolkingsgroepen die buiten de Europese Unie geboren zijn. Ook het aantal kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin blijft stijgen.