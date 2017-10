Hollywood-producer Weinstein beschuldigd van seksuele intimidatie

Verschillende Hollywoodactrices getuigen in The New York Times dat ze zijn lastiggevallen door filmtycoon Harvey Weinstein (65), producent van films als Pulp fiction en Gangs of New York.

Eén van hen is Ashley Judd. Zij vertelt dat Harvey Weinstein haar zo’n twintig jaar geleden uitnodigde voor ontbijt in zijn hotelsuite in Beverly Hills. De machtige producer verscheen in badjas en vroeg haar om een massage. Toen ze weigerde, vroeg hij haar om toe te kijken terwijl hij een douche nam. Judd ging niet in op zijn verzoeken.

In 2014 lokte Weinstein een andere ­actrice, Emily Nestor, naar een kamer in hetzelfde hotel. Als ze seksueel gewillig was, zou hij haar carrière een duwtje in de rug geven. Weinstein was niet aan zijn proefstuk toe. Hij zou in de laatste drie decennia al minstens acht keer financiële schikkingen hebben getroffen met vrouwen die hem beschuldigden. Het ging meestal om kleine bedragen.

Weinstein geeft in het artikel toe dat hij collega’s ‘pijn heeft berokkend’, en zegt dat hij van plan is om zich te laten behandelen. ‘Ik wil me oprecht verontschuldigen’, zei Weinstein nog. ‘Ik wil beter worden, maar ik heb nog een lange weg te gaan.’ In het publiek stelde Weinstein zich op als progressief en zelfs een voorvechter van vrouwenrechten.