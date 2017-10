Pastoor Andy Penne weet hoe hij iets moet aankondigen. Hij doet het via Facebook. Woensdagnacht schreef hij. ‘Hoera. Het aantal kerkelijke huwelijken in de federatie Holsbeek (4 parochies en 10 duizend ...

De pastoor van Holsbeek zit met de handen in het haar. Hij hoeft nauwelijks nog kerkelijke huwelijken, dopen of begrafenissen te leiden. Uitzonderlijk natuurlijk, al is de tendens al jaren duidelijk.

Pastoor Andy Penne weet hoe hij iets moet aankondigen. Hij doet het via Facebook. Woensdagnacht schreef hij. ‘Hoera. Het aantal kerkelijke huwelijken in de federatie Holsbeek (4 parochies en 10 duizend inwoners) voor de rest van 2017 en voor 2018 kan niet dalen, het aantal is NUL. Op de parochieagenda staan voor dit jaar en volgend jaar NUL kerkelijke huwelijken. Ik heb tot nu toe in mijn priesterjaren altijd minstens 20 huwelijken per jaar gedaan, tot nu toe is dat in mijn eigen parochies dus NUL. Misschien worden er toch nog mensen kerkelijk trouwlustig hier. Wie de eer wil van mijn eerste huwelijk in Holsbeek-Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode of Nieuwrode, kan vrij kiezen.’

Andy Penne. Foto: if

En het blijft niet bij de huwelijken. Aan Het Nieuwsblad vertelt de pastoor: ‘Ik heb al verschillende weekends geen enkel kindje moeten dopen. Voor het eerst in mijn twintigjarige carrière als priester staan er zo weinig doopvieringen in mijn agenda. Dit jaar waren er tot nu toe nog maar zeventien dopen in de federatie. Voorheen deed ik er in Galmaarden-Tollembeek-Bever zoveel tijdens één maand. En ook het aantal begrafenissen lijkt onwaarschijnlijk laag. Ik deed slechts één kerkelijke uitvaart sinds ik hier priester ben’, aldus pastoor Penne.

Ligt het aan Holsbeek?

Een beetje wel. Het heeft de voorbije jaren serieus gerommeld in kerkelijk Holsbeek. In oktober 2014 mochten de bewuste parochies twee nieuwe priesters verwelkomen, jonge priesters die pas enkele jaren voorheen waren gewijd. De ene had Belgische en Franse ouders, de andere kwam uit het Zuid-Amerikaanse Colombia.

Beiden stelden zich blijkbaar vrij traditioneel op en daar kwamen moeilijkheden van – met voor- en tegenstanders in de parochie. De deken probeerde de spanningen nog te verminderen, maar dat lukte niet meer. Eind vorig jaar werden beide priesters overgeplaatst. ‘Wat in de parochies is gebeurd, gaat sporen nalaten’, zei de deken toen. Dat lijkt te kloppen en de nieuwe pastoor is er een beetje het slachtoffer van.

Er is meer aan de hand

Nul is natuurlijk heel weinig, maar dat het aantal kerkelijke huwelijken, dopen en begrafenissen niet in de lift zit, is bekend.

Recentere cijfers dan 2009 zijn er niet, maar de trend is zonneklaar. In het rapport‘Kerkpraktijk in België, Rapport ten behoeve van de Belgische Bisschoppenconferentie’ staat duidelijk dat in 1967 96 procent van de kinderen die geboren werden, ook gedoopt werd in Vlaanderen. In 1980 was dat nog 89 procent, tien jaar later 83 procent om snel verder te dalen naar 73 procent in 1998 en 67 in 2009.

Bij kerkelijke huwelijken gaat het zo mogelijk nog sneller. Van 91,8 procent in Vlaanderen in 1967 naar 81 procent in 1980 en 51 in 1998. In 2009 werd amper 27 procent van de huwelijken in Vlaanderen ook met een kerkelijk huwelijk gevierd.

Bij begrafenissen zien we hetzelfde. Van 91 procent in 1967 naar 71 procent in 2009. Er is ook concurrentie in deze sector intussen. Bij de begrafenisondernemer kunt u vaak een ‘totaalpakket’ bestellen met een bezinningsdienst – vol stemmige muziek en eventueel getuigenissen – inbegrepen.

In een cultuur die snel seculariseert en ontkerkelijkt (zowat zes procent van de Vlamingen gaat naar de mis, twintig jaar geleden was dat nog 20 procent, lees hier), is het logisch dat niet alleen het bijwonen van de eucharistieviering op zondag achteruitgaat, maar ook de grote plechtigheden aan populariteit inboeten.

‘Dat betekent dat wie voor een kerkelijke plechtigheid kiest, dat ook bewuster en uitdrukkelijker doet’, vindt het aartsbisdom.