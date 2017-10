Regen verstoort tweede oefensessie GP van Japan

De tweede oefensessie voor de GP van Japan is grotendeels verregend. Van het handvol rijders dat een tijd liet noteren was Lewis Hamilton uiteindelijk de snelste.

De tweede oefensessie voor de GP van Japan werd uitgesteld omwille van de hevige regen. Dat het hevig regende en het circuit de hoeveelheid water maar moeilijk kon afvoeren bleek duidelijk uit onderstaand beeld.

Aan het einde van de pitlane kwam het water uit het afvoerdeksel in plaats van erin weg te vloeien. Net als enkele weken geleden in Italië volgenden er dan ook verschillende inspectierondjes van de safety car.

Halverwege de sessie leek de intensiteit van de regen af te nemen en stapten de rijders in hun wagens. In de pitlane stond er echter nog erg veel water, dat mocht onderstaande Japanse marshall ondervinden.

The rain has eased but that's quite the puddle that's formed in the pitlane. #JapaneseGP pic.twitter.com/7L064uvxGh