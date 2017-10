‘Trump gaat Iran-akkoord niet meer erkennen’

De Amerikaanse president Donald Trump zal in een toespraak volgende week aankondigen dat de Verenigde Staten het internationale nucleaire akkoord met Iran niet meer zal erkennen. Dat meldt de krant Washington Post donderdag.

Het akkoord tussen de kernmachten plus Duitsland (de zogenaamde P5+1) en Iran is ‘niet in het nationale belang’ van de VS, schrijft de krant onder aanhaling van ‘mensen die gebrieft zijn over de nieuwe Iran-strategie van het Witte Huis’.

De toespraak is gepland voor volgende week donderdag. De deadline voor Trump om het Congres te ‘informeren’ over Irans naleving van het akkoord is 15 oktober.

Trump heeft zich steeds uitgesproken tegen dat akkoord. Door de deal ‘niet meer te erkennen’ opent hij de deur voor het hervatten van de Amerikaanse sancties tegen Teheran.

Geostrategische redenen

De atoomwaakhond van de VN, de IAEA, heeft enkel nog maar kunnen vaststellen dat Iran de bepalingen van het akkoord nauwgezet heeft opgevolgd. Een hardere houding tegenover de Islamitische Republiek is echter een stokpaardje van zowel de neoconservatieven in de VS als van Amerika’s grootste bondgenoot Israël. Die houding heeft ook geostrategische redenen: Iran heeft zijn invloed in de regio danig kunnen uitbreiden door toenadering tot Irak en Qatar en door het Amerikaanse fiasco in Syrië.

De Iraanse president Hassan Rohani maakte in september duidelijk dat over geen enkele letter van het akkoord heronderhandeld kan of zal worden.