Tropische storm Nate eist al twintigtal levens in Centraal-Amerika

De tropische storm Nate heeft in Centraal-Amerika donderdag al aan zeker twintig mensen het leven gekost.

De meeste slachtoffers vielen in Nicaragua, waar vicepresident Rosario Murillo vijftien doden heeft bevestigd. In Costa Rica vielen al zeker zeven doden, zegt president Luis Guillermo Solis. Zeker vijftien mensen zijn nog vermist.

Het Amerikaanse nationaal orkaancentrum verwacht dat de storm donderdagavond (plaatselijke tijd) over het oosten van Honduras en donderdagnacht en vrijdag over het noordwesten van de Caraïbische Zee zal trekken. Nate gaat dit weekend wellicht als een orkaan van categorie 1 aan land aan de Amerikaanse golfkust.

De burgemeester van New Orleans heeft alvast de noodtoestand afgekondigd. ‘Er is geen reden tot paniek voor de inwoners van New Orleans, wel reden om ons voor te bereiden’, zei burgemeester Mitch Landrieu.