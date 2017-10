NRA verrast met oproep tot meer regulering

De Amerikaanse wapenvereniging NRA protesteert doorgaans als eerste (en luidste) tegen enige verstrenging van ’s lands wapenwetgeving. Na de slachtpartij in Las Vegas niet.

Vorig weekend schoot de Amerikaan Stephen Paddock vanuit een hotelraam in Las Vegas zeker 59 mensen dood. Enkele honderden anderen raakten door de immense kogelregen gewond. Toch werd elk debat over een mogelijke verstrenging van de wapenwetgeving doorgaans met een ‘het is nu niet het moment om het daarover te hebben’ in de kiem gesmoord.

In tegendeel: net in dezelfde periode zou de machtige Amerikaanse wapenlobby, de National Rifle Association (NRA), er achter de schermen alles aan doen om een Congres een wet te laten stemmen die het makkelijker moet maken om geluidsdempers te kopen. De mededeling die NRA donderdag naar aanleiding van de slachtpartij in Las Vegas uitstuurde, kwam dan ook als een verrassing.

De NRA wil namelijk dat regulatoren onderzoeken of de zogenaamde ‘bump-stock devices’ misschien toch niet wat strenger gereguleerd moeten worden. Dat zijn toestelletjes waarmee je een semi-automatisch vuurwapen kan laten schieten als een volautomatisch vuurwapen. Paddock had twaalf van zijn wapens met zo’n ‘bump-stock device’ uitgerust.

‘Is het gebruik van dit apparaat wel in overeenstemming met de wet?’, vraagt NRA zich openlijk af. ‘Wellicht zouden ze onderhevig moeten zijn aan extra regulering.’ Waarnemers beschouwen dit als een kleine, doch grootse stap voor een vereniging die doorgaans net het tegenovergestelde bepleit.