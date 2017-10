Zieke Teuns geeft forfait voor Ronde van Lombardije

De 25-jarige Teuns wilde nog één keer uitblinken dit seizoen en de Ronde van Lombardije bood hem alvast geschikt terrein. Ziekte beslist daar echter anders over. Waarmee de Limburger meteen een punt zet achter het seizoen van de definitieve doorbraak. Teuns kende een fantastische zomer die hem achtereenvolgens rit- en eindwinst opleverde in de TRW, Ronde van Polen en de Arctic Race of Norway. Al die overwinningen brachten hem een plaatsje op in de Belgische WK-selectie.

Disappointed to end my season like this. No @Il_Lombardia for me due to illness. Good luck to the @BMCProTeam See you next season...