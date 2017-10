Pesto is zouter dan zeewater

Zeg niet dat pesto nu ook al niet gezond is. En toch. Toch is het best wel zout.

Basilicum. Pijnboompitten. Knoflook. Olijfolie. Parmezaanse kaas. Veel gezonder moet een maaltijd niet worden, zou je denken bij deze opsomming van deze ingrediënten voor een traditionele Italiaanse pestosaus. Alleen nog wat pasta koken, saus erover, en de voedingsdriehoek heeft niets te mopperen.

Dat zou kloppen, ware het niet dat er ook zout in pesto zit, en vaak niet zo’n klein beetje. Het zoutgehalte van sommige pestosauzen ligt zelfs hoger dan dat van zeewater, waarschuwde de Britse krant The Guardian gisteren.

De twee best verkochte Britse pesto’s, van het merk Saclà Italia, bevatten 30 procent meer zout dan zeewater en tweeëenhalf keer meer dan gezouten pinda’s, volgens een doorlichting van de Britse voedingswaren-waakhond Cash. In beide pesto’s zit per portie meer dan 1,5 gram zout, of 3,3 gram per verpakking van 100 gram. Britse voedingsrichtlijnen bevelen voor pesto een maximum van 1,38 gram zout per 100 gram aan, maar in Groot-Brittannië zit bijna 40 procent van de pestosauzen boven die limiet.

En bij ons?

Ook in ons land staan ook zulke zouter-dan-zoute pesto’s in de rekken. De pesto verde van Bertolli, bijvoorbeeld, bevat per portie zelfs 2,5 gram zout. Dat is heel veel, zegt Marianne Geleijnse, hoogleraar Voeding en Cardiovasculaire Ziekte aan de universiteit Wageningen. ‘Je zou niet meer dan 6 gram zout per dag moeten binnenkrijgen. Alleen met deze pestosaus zit je dan al aan bijna de helft.’

Pesto’s van andere in ons land verhandelde merken hebben beduidend lagere zoutgehaltes, rond de 1,5 gram per 100 gram, leert een rondje etiketten lezen. Dat geldt vooral bij de verse pesto’s die uit het koelvak worden verkocht, zoals de verse groene pesto van Delhaize, of de biologische groene pesto van Albert Heijn. Die komen per portie op 0,4 gram zout per persoon uit, ervan uitgaande dat er voor vier personen niet meer dan één potje pesto over de pasta gaat.

Raadgeving: niet vaker dan eens per week pesto

Maar inderdaad, pesto en pestosaus zijn erg zoute producten, concludeert Marianne Geleijnse, al hangt het er vanaf waarvoor je ze gebruikt. ‘Als je ze als smaakmaker gebruikt, een theelepeltje ongeveer, dan levert dat per persoon maar een klein beetje extra zout: 0,1 gram ongeveer, terwijl we gemiddeld 9 gram zout per dag eten. Maar als je er 50 gram van eet, dus wanneer je pesto als saus gebruikt, dan gaat het wel flink aantikken. Ik zou dan aanraden om niet vaker dan eens per week pesto te gebruiken.’

Of het zelf maken

Een alternatief is zelf pesto maken, zegt Geleijnse, met verse ingrediënten. ‘Dan hoef je maar weinig zout toe te voegen of je kan een soort zout kiezen waarin het bloeddrukverhogende natrium vervangen is door het gezondere kalium.’

Geleijnses collega Hanno Pijl, hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum, treedt dat advies om zelf pesto te bereiden, volmondig bij. ‘Want het probleem met zout gaat breder dan alleen pesto. Als je pestosaus uit de winkel zou eten, naast verder enkel verse voeding, dan was dat zout in de pesto misschien wel precies genoeg voor je. Maar het werkelijke probleem is dat de industrie vrijwel overál zout in stopt. Dat betekent dat je zo veel mogelijk weg moet blijven van industrieel geproduceerd voedsel om niet te veel zout binnen te krijgen.’