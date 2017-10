‘Vriendin had geen weet van plannen dader schietpartij Las Vegas’

Marilou Danley, de vriendin van de man die zondagavond 59 mensen doodschoot in het centrum van Las Vegas, had geen enkel idee wat haar partner Stephen Paddock van plan was. Dat heeft Danley aan de federale politie gezegd, zegt haar advocaat woensdag in Los Angeles.

Stephen Paddock was volgens Danley een ‘lieve, aandachtige en rustige man’. ‘Hij heeft me nooit iets gezegd dat erop kon wijzen ‘dat zoiets verschrikkelijks kon gebeuren’, gaf ze nog te kennen.

De politie heeft nog steeds het raden naar het motief van Paddock om vanuit een hotelkamer op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay-hotel het vuur te openen op festivalgangers in het centrum van Las Vegas. Daarbij lieten 59 mensen het leven en raakten meer dan 500 anderen gewond.

Ticket en geld

Marilou Danley, die door de FBI werd overgevlogen vanuit de Filipijnen, trok de aandacht van de politiediensten toen bleek dat Paddock recent nog enkele duizenden dollars had overgeschreven naar haar bankrekening op de Filipijnen, waar de Australische vrouw is geboren. Dat geld was volgens Danley bedoeld om daar voor haar en haar familie een huis te kopen, weet CNN.

Paddock kocht haar twee weken geleden een vliegtuigticket naar de Filipijnen, omdat hij wilde dat ze haar familie bezocht, klinkt het. Danley was dankbaar maar ‘ongerust’ dat die onverwachte reis ‘een manier was om de relatie met haar te verbreken’.

Woensdag kwam ook de Amerikaanse president Donald Trump aan in Las Vegas. Trump loofde de ordediensten om hun moed en opoffering. ‘We zijn gezegend dat we omringd zijn door helden’, zei Trump in het politiekantoor van de stad.