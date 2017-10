Antwerpse taxi’s moeten tegen 2025 overschakelen op alternatieve energie

Het stadsbestuur van Antwerpen heeft beslist dat vergunde taxi’s tegen 2025 moeten overschakelen op alternatieve energie. Dat zei De Tijd woensdag, en schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) bevestigt het nieuws. Voor nieuw vergunde taxi’s gaat de regel al op 1 januari 2018 in. De taxisector vraagt steunmaatregelen, maar Kennis wil alleen de nodige infrastructuur voorzien en geen financieel duwtje in de rug geven.

Momenteel zouden in Antwerpen slechts twee van de 450 taxi’s op elektriciteit rijden. Te weinig voor een stad die al jaren aan een duurzaam eigen wagenpark werkt en dit jaar nog een lage-emissiezone invoerde in de binnenstad, redeneert het stadsbestuur. De taxibedrijven zullen kunnen overschakelen op plug-inhybrides of een aandrijving op elektriciteit, brandstofcellen, waterstof of cng (aardgas).

‘De nieuwe regelgeving is doorgesproken met de taxisector en de twee grootste bedrijven zijn al volop aan het experimenteren met voertuigen op alternatieve energie’, stelt schepen Kennis. Er heerst echter ook ongerustheid, vooral bij kleine taxibedrijven die vrezen dat de hogere kostprijs van een groener voertuig de rendabiliteit ondermijnt. De sector vraagt daarom steunmaatregelen zoals meer (snel)laadpalen, subsidies voor aankopen of vergoedingen per gereden kilometer. Kennis belooft alleen voor meer laadpalen te zorgen. Wat de kostprijs betreft, wijst hij erop dat de sector volop aan het evolueren is en er weldra goedkopere voertuigen worden verwacht.