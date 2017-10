PS-ministers willen niet inleveren op salaris

De regering van de Franse Gemeenschap zal het loon van de ministers dan toch niet verminderen.

CDH had het voorstel om de lonen van de regeringsleden van de Franse Gemeenschap met tien procent te verlagen, op tafel gelegd, zoals in de Waalse regering wel het geval is. Maar vervolgens wezen de Gemeenschapsministers van de PS het voorstel af.

Volgens regeringsleider Rudy Demotte (PS), die woensdag in het parlement werd ondervraagd door MR, kon er geen consensus worden gevonden in de regering. ‘Wij zijn ook op geen enkele manier verplicht om de beslissingen van de Waalse regering te dupliceren’, aldus Demotte. Zelf is hij niet per se tegen een verlaging van de salarissen gekant, ‘als dat gebeurt in het kader van een beslissing die voor alle regeringen van het land samen wordt genomen’.

Demotte wees er woensdag wel fijntjes op dat de vervanging van de Waalse coalitie 2 miljoen euro heeft gekost, terwijl de verlaging van de lonen slechts goed zou zijn voor een besparing van zo’n 100.000 euro.