Het lijkt erop dat in Las Vegas opnieuw een lone wolf heeft toegeslagen. De 62-jarige Stephen Paddock was multimiljonair maar besloot toch om zondagavond zeker 59 mensen de dood in te jagen. Hoe komt het zo ver dat iemand tot zoiets in staat is? Wat kunnen we er tegen doen? En moeten we ons zorgen maken? Socioloog Ramon Spaaij, bekend om zijn onderzoek naar 'lone wolf terrorism' gaat op zoek naar antwoorden.

De chaos en de paniek was groot zondagavond in Las Vegas. Dat blijkt ook uit deze bodycambeelden van een agent ter plaatse.