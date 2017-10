Timmermans: ‘Geweld lost niets op’

Europees commissaris Frans Timmermans heeft in het Europees Parlement herhaald dat Catalonië de Spaanse grondwet moet respecteren. ‘Elke overheid moet de rechtsstaat beschermen.’

Timmermans, de nummer 2 van de Commissie die onder meer verantwoordelijk is voor de fundamentele rechten in de EU, noemde de beelden van het referendum bedroevend.

‘Geweld lost niets op in de politiek’, zei hij tijdens het debat over de kwestie in het Europees Parlement. ‘Niemand wil geweld zien in een samenleving.’

Maar elke overheid moet volgens hem de rechtsstaat beschermen. ‘Dat vereist soms het proportioneel gebruik van geweld.’

Zijn boodschap aan Catalonië was duidelijk: volgens de Spaanse grondwet was het referendum illegaal en respect voor de rechtsstaat is fundamenteel. ‘Dat is de basis van het debat.’

De Europese Commissie beschouwt de zaak nog altijd als een interne kwestie van Spanje. Met respect voor de grondwet moeten de verschillende partijen van confrontatie naar dialoog gaan, zei de commissaris. ‘Het is tijd om te praten.’