Milquet wordt adviseur bij Europese Commissie

Voormalig minister en CDH-voorzitter Joëlle Milquet is door voorzitter Jean-Claude Juncker benoemd tot speciaal adviseur van de Europese Commissie. Ze gaat zich bezighouden met schadevergoedingen voor slachtoffers van misdrijven.

In de functie, die onbezoldigd is, zal Milquet Commissievoorzitter Juncker adviseren over de bestaande regelgeving rond het schadeloos stellen van slachtoffers van criminele daden, ook die van terrorisme.

De woordvoerder van de Commissie loofde Milquet, die zich als rechtenstudente specialiseerde in Europees recht, voor de ‘zeer uitgebreide en relevante ervaring’ die ze opdeed op lokaal, regionaal en nationaal niveau tijdens ‘haar lange politieke carrière’.

Eerder liet Milquet al weten dat ze geen kandidaat zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze wou meer inzetten op federale en Europese projecten.

De CDH-politica stapte in april 2016 op als minister van Onderwijs, Kinderen en Cultuur in de Franse gemeenschapsregering, nadat ze in staat van beschuldiging was gesteld voor mogelijke belangenvermenging. Ze zou in de aanloop naar de verkiezingen in 2014 kabinetsmedewerkers hebben ingezet voor haar campagne.