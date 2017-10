Catalaan Piqué reageert op beledigingen: “Ik ga door als Spaans international”

Barcelona-verdediger Gerard Piqué heeft woensdagmiddag duidelijkheid geschonken over zijn toekomst als Spaans international. Piqué, die er geen geheim van maakt zich meer Catalaan dan Spanjaard te voelen, wil de negatieve sfeer rond zijn persoon omkeren en wil doorgaan als international. Piqué liet de voorbije dagen doorschemeren te willen stoppen als international, als dat de wens van het Spaanse publiek zou zijn.

“Beledigd worden is niet prettig”, opende een getekende Piqué de persconferentie. “Maar het is een uitdaging voor me. Mijn doel is om de sfeer rond mijn persoon te keren. De dialoog is de oplossing voor Spanje. Ik wil ook praten en dit probleem oplossen. Ik ben hier vandaag aangeschoven om al jullie vragen te beantwoorden, hoe lang het ook duurt.”

De verdediger gelooft nog steeds in de Catalaanse onafhankelijkheid. “Ik geloof dat Catalanen het recht hebben om te stemmen over hun toekomst en respecteer iedereen die een andere opvatting heeft”, vervolgde Piqué. “Iedereen mag zijn mening geven, dus waarom voetballers niet? Ondanks alles heb ik mij altijd thuisgevoeld bij het nationale team. Ik kom hier al sinds mijn vijftiende, dit is als een familie voor me. Je kunt mijn toewijding niet in twijfel trekken. Ik ben erg trots op de titels die ik met Spanje gewonnen heb.”

Piqué wilde sowieso stoppen na het WK in Rusland. Een eerder afscheid, dat hij zelf de afgelopen dagen niet onmogelijk achtte, sluit hij nu uit. “Ik heb wel nagedacht over stoppen. Dat zou het makkelijker maken voor mijn ploeggenoten, maar het zou ook een overwinning zijn voor de mensen die me uitfluiten. Het gesprek aangaan is de oplossing. Nu wordt alles geradicaliseerd. Als ik iedereen die me uitfluit mee uit eten neem en met ze praat, dan fluiten ze niet meer.”