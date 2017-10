De Britse premier Theresa May sprak vanmiddag het partijcongres van de Conservatieve Partij toe. De toespraak werd verstoord door de Britse komiek Simon Brodkin. Die overhandigde May haar C4.

May was al even aan haar toespraak bezig toen de Britse komiek Simon Brodkin naar het podium stapte. Hij overhandigde May een P45-formulier, het Britse equivalent van een C4. Brodkin werd overmeesterd door veiligheidsagenten.

The prankster’s P45, found by May’s lectern pic.twitter.com/RNVcqY9jXj — Robert Peston (@Peston) 4 oktober 2017

Terwijl hij uit de zaal werd geleid, schreeuwde hij dat ‘Boris hem gezegd had het te doen’, waarmee hij verwees naar de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. De hele zaal scandeerde op dat moment ‘out, out, out’.

Hi @BorisJohnson, I gave Theresa her P45 just like you asked. pic.twitter.com/gzW0UluDMv — Simon Brodkin (@simonbrodkin) 4 oktober 2017

May was duidelijk even van de kaart, maar viel nadien op haar pootjes door haar speech te hervatten met de mededeling dat ze met plezier een P45 zou geven aan Labour-leider Jeremy Corbyn. Dat leverde haar een staande ovatie op.

Het was overigens niet het enige incidentje tijdens de toespraak. Zo had May last van een hoestje en moest ze haar toespraak even onderbreken om even water te drinken. Pas toen ze een keelpastille kreeg overhandigd, kon ze opnieuw vlotjes doorgaan.

Naar het einde van de speech viel ook een letter weg van de slogan achter May. Building a country that works for everyone werd op dat moment Building a country that works or everyone.

Who's got some gaffer tape? Watch the letter F... pic.twitter.com/gmG0FNPgaP — Dominic Casciani (@BBCDomC) 4 oktober 2017

BREAKING: the F has fallen off of the Tory slogan behind May pic.twitter.com/RZBNjXyyyo — Matthew Champion (@matthewchampion) 4 oktober 2017

Brodkin sloeg eerder al toe bij Trump en Blatter

Brodkin is niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden verstoorde hij ook al een persconferentie van ex-Fifa-voorzitter Sepp Blatter. Hij gooide toen een stapeltje valse dollarbiljetten in de richting van Blatter.

Verder slaagde Brodkin er onder meer in om de set van Kanye West op Glastonbury te verstoren en probeerde hij voor een wedstrijd op te warmen met de spelers van Manchester United.

In juni van dit jaar verstoorde hij, als het personage Lee Nelson, ook de opening van Turnberry, het golfresort van de Amerikaanse president Donald Trump. De komiek deelde toen swastika-golfballen uit aan het publiek.