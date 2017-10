Barack Obama verrast Michelle met romantische videoboodschap

Ex-president Barack Obama liet zich van zijn meest romantische kant zien en verraste zijn vrouw met een emotionele videoboodschap ter gelegenheid van hun 25ste huwelijksverjaardag. “Jou mee uitvragen was de beste beslissing die ik ooit nam. Ik hou van je.'

Voor hun vijfentwintigste huwelijksverjaardag trok de voormalige Amerikaanse president alle registers open: hij verraste zijn vrouw met een romantische videoboodschap waarin hij zijn liefde voor Michelle nogmaals benadrukt. Michelle, die op dat moment aanwezig was op Pennsylvania Conference for Women in de Amerikaanse staat Pennsylvania, kon haar ogen amper geloven toen haar man plots verscheen op het witte doek.

'Sorry dat ik de conferentie even verstoor maar ik moet even wat zeggen', zei Obama. 'Ik kan amper geloven dat jij het al een kwarteeuw met mij uithoudt. Dat toont nog maar eens wat voor een zorgzame, liefhebbende en vooral geduldige vrouw je bent. Je bent niet alleen een buitengewone partner , je bent ook een ongelooflijke vriend die me altijd aan het lachen brengt. Dankzij jou kon ik de afgelopen jaren mijn dromen najagen. Je bent een voorbeeld voor onze dochters en voor het hele land. Jouw vastberadenheid en eerlijkheid...het is bewonderenswaardig.'

Maar daar stopt de liefdesverklaring van Obama niet. 'Ik begrijp maar al te goed dat iedereen die je kent, van je gaat houden. De beste beslissing die ik ooit maakte, was jou mee uitvragen. Je gaf niet meteen toe maar ik was vastberaden en uiteindelijk stemde je in. Ik hoop dat jij er ook zo over denkt.'

Michelle, die het niet droog hield na de boodschap, keek haar medepresentatrice Shonda aan en zei tussen de tranen door: 'Ik ga maar beter snel naar huis!'

Foto

Eerder die dag deelde ook Michelle haar liefde voor haar man op sociale media. Ze postte een trouwfoto op Instagram met de boodschap: 'Gelukkige huwelijksverjaardag Barack Obama. Vijfentwintig jaar later ben je nog altijd mijn beste vriend en de meest buitengewone man die ik ken. Ik hou van je.'