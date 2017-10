Explosie voor de Jordaanse militaire missie in Parijs

Voor het gebouw van de Jordaanse militaire attaché in Parijs is een motor geëxplodeerd. Niemand raakte gewond. Dat meldde het Jordaanse persagentschap Petra woensdag vanuit Amman onder aanhaling van de woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Op de Avenue Foch in het 16e arrondissement, waar het gebouw van de militaire attaché zich bevindt, geraakte woensdagmorgen een scooter in brand, zo is uit Parijse politiekringen vernomen. Een diplomatiek voertuig liep daarbij schade op.

De politie heeft een onderzoek ingeleid. Volgens Petra raakten enkele geparkeerde wagens licht beschadigd. De omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. In het 16e arrondissement bevinden zich vele ambassades.