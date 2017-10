Steve Darcis krijgt kans op revanche tegen Kyrgios in Peking

Steve Darcis (ATP 73) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/3.028.080 dollar).

In een duel tussen twee qualifiers versloeg hij in de tweede ronde de Serviër Dusan Lajovic (ATP 78). Na 1 uur en 13 minuten stond de 6-3, 6-4 eindstand op het scorebord.

Het was de tweede onderlinge ontmoeting tussen de 33-jarige Darcis en de 27-jarige Lajovic. De Serviër had in 2013 op gravel in Rome Darcis geklopt in drie sets.

Om op de hoofdtabel te geraken, moest Steve Darcis twee kwalificatiematchen winnen. Vervolgens verraste hij in de eerste ronde het Spaanse vierde reekshoofd Pablo Carreno Busta (ATP 10). Zijn tegenstander in de kwartfinales wordt Nick Kyrgios (ATP 19). Vorige maand verloor ‘Shark’ van de 22-jarige Australiër in de halve finale van de Davis Cup, op gravel in Brussel, na een vijfsetter. Steve Darcis is de enige Belgische deelnemer aan het China Open.