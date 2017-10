Acht Belgische para’s teruggehaald uit Gabon na vechtpartij

Het Belgische leger heeft acht para’s naar ons land teruggehaald na een zware vechtpartij in een bar in het Afrikaanse Gabon. In een nachtclub in hoofdstad Libreville raakten ze slaags met Franse militairen. Bij die gevechten raakten ook drie Gabonese burgers gewond. Dat berichten Het Laatste Nieuws en De Morgen woensdag.

Vorig weekend landde een C-130 op Melsbroek. Aan boord: acht militairen, allemaal leden van het derde bataljon parachutisten van Tielen (Kasterlee). Ze waren in het West-Afrikaanse land voor de oefening Tropical Storm. Daarbij trainen zo’n 800 militairen van 15 september tot 15 oktober in tropische temperaturen.

Na een avondje uit gingen de acht para’s zaterdagochtend rond 4 uur op de vuist met Franse collega’s. De autoriteiten in Gabon, Frankrijk en België voeren een onderzoek naar het geweld. Het federaal parket bevestigt dat er een dossier geopend is voor slagen en verwondingen. Er zouden ook filmbeelden over de vechtpartij zijn.