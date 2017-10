Sebastian Vettel ontsnapt aan gridpenalty voor GP van Japan

Sebastian Vettel zal dan toch geen gridpenalty krijgen voor het wisselen van versnellingsbak voor de GP van Japan.

Er werd gevreesd dat vettel een gridpenalty van vijf plaatsen zou krijgen voor de GP van Japan omdat zijn versnellingsbak gewisseld zou moeten worden. De Duitser zijn Ferrari raakte immers ernstig beschadigd toen er tijdens de uitloopronde na de GP van Maleisië een serieuze aanrijding was met Lance Stroll.

De versnellingsbak van Vettel werd naar de fabriek van Ferrari in Maranello gevlogen, waar de versnellingsbak uitgebreid onderzocht werd. Uiteindelijk bleek dat de versnellingsbak niet vervangen dient te worden, waarna hij naar Japan werd overgevlogen zodat hij in de Ferrari SF70H van Vettel gemonteerd kan worden.

During the slow down lap, #Seb5 and STR colliding #MalaysiaGP pic.twitter.com/FBFKdT30o3