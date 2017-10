Dader schietpartij Las Vegas installeerde camera’s in hotelkamer

De dader van de bloedige schietpartij maandag in Las Vegas was zeer goed voorbereid, zegt sheriff Joseph Lombardo. Zowel in als buiten de hotelkamer op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay-hotel had dader Stephen Paddock camera’s geïnstalleerd.

Ook op een opdienwagentje was een camera bevestigd. De dader wilde de politie in de gaten houden, zegt Lombardo. De FBI onderzoekt momenteel de camerabeelden, geeft de sheriff nog mee.

De schietpartij zou ongeveer negen minuten geduurd hebben. In die tijd bracht Paddock 59 mensen om het leven, 527 mensen raakten gewond. In de hotelkamer trof de politie 23 wapens aan. Op sociale media werden beelden van die wapens, waaronder enkele krachten machinegeweren, verspreid, dit tot grote ontsteltenis van Lombardo.

Trump liet verstaan de wapenwetgeving in de VS te zullen bekijken op een later tijdstip. Foto: Photo News

De vermoedelijke partner Australisch-Filipijnse van de 64-jarige Amerikaan zou op dit moment in haar geboorteland zijn. De politie beschouwt haar als een ‘verdachte’.

Wapenwetten

De Amerikaanse president Donald Trump kwam dinsdag in het Witte Huis nogmaals terug op de ergste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis. Trump liet verstaan de wapenwetgeving in de VS te zullen bekijken op een later tijdstip, zonder verder in detail te treden.