VS wijzen 15 Cubaanse diplomaten uit

De Verenigde Staten hebben 15 medewerkers van de Cubaanse ambassade in Washington DC uitgewezen, zo heeft een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag gemeld.

De uitwijzing volgt op de Amerikaanse afslanking van zijn personeel in Havana, een gevolg van ‘mysterieuze’ gezondheidsperikelen die diplomatiek VS-personeel op Cuba zouden hebben getroffen. Volgens de -anonieme- functionaris blijft Washington wel diplomatieke relaties met Cuba onderhouden. De Cubanen krijgen zeven dagen de tijd om de VS te verlaten.

Volgens de zegsman is de uitwijzing louter bedoeld om het evenwicht tussen beide diplomatieke afvaardigingen te bewaren.

President Donald Trump heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij het niet eens was met de diplomatieke toenadering die zijn voorganger Barack Obama met het communistische eiland heeft gezocht.

De Cubaanse regering is allerminst opgezet met deze beslissing. Ze noemen de VS verantwoordelijk voor de ‘achteruitgang’ in de relaties tussen beide landen. ‘De regering van de Verenigde Staten is met deze politieke en roekeloze acties verantwoordelijk voor de huidige en waarschijnlijke toekomstige achteruitgang van de bilaterale relaties’, zegt Bruno Rodriguez Parilla, Cubaans minister van Buitenlandse Zaken, tijdens een persmoment in Havana.